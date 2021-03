di Marco Amato, inviato a Vinovo

Le parole di Andrea Bonatti, mister della juve Primavera, nel post Derby vinto 4 a 2 contro il Torino:



"Abbiamo avuto un'intensità emotiva enorme, come si deve avere in partite come queste. Sono soddisfatto della qualità, della determinazione in finalizzazione anche se dobbiamo ancora migliorare in questo. Sono soddisfatto dello spirito di tutti, anche di chi è subentrato. C'è un'insieme di cose che ci rende orgogliosi"



ROTAZIONI - "A volte è una scelta, spesso è una gestione derivante dal fatto che abbiamo fiducia in tuto il gruppo. Non tutti hanno la stessa capacità di recupero"



HASA - "Un ragazzo che ha ottime qualità che non sente l'impatto in partite come queste. Già in altre occasioni aveva fatto buone prestazioni. Ho pensato che oggi potessero emergere le sue qualità"



FATTORE DERBY - "Inquadrare la sfida e tutti fattori in gioco di un derby serve a calarsi nel contesto della partita. La forza di questo collettivo è la capacità di essere unito dove ci sono figure di riferimento ma ognuno trova forza nel compagno"



UNDER 23 - "Il gol di Da Graca con assist di Miretti non è un premio al mio lavoro, lo dico con onestà. Noi abbiamo scelto un'idea ben precisa, la Juventus crede nella valorizzazione dei giovani e siamo orgogliosi quando i ragazzi della Primavera riescono ad essere determinanti. Non abbiamo problemi a lanciare i giovani come è successo oggi con Hasa, nonostante non sia facile pagare 12 anni di differenza nella distinta come oggi"



DA GRACA - "Ha un buon equilibrio, vive per il gol e lo sa fare in ogni contesto. Ora la prova più difficile è dare continuità e continuare a fare gol. Se riuscirà a farlo sarà l'ennesima dimostrazione del suo percorso di maturazione"