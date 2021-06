La Juventus Primavera punta sui giovani e a raccontarlo è l'allenatore Andrea Bonatti, nel report della società nel post partita contro il Cagliari: "Quella di oggi è stata una vittoria voluta e meritata. Bisogna fare i complimenti a questa squadra per il campionato che ha disputato. Terminiamo la regular season a pari punti con Sampdoria e Inter e soltanto per la differenza reti negli scontri diretti chiudiamo al terzo posto. Il girone di ritorno è stato di altissimo livello perché abbiamo ottenuto sette punti in più rispetto a quello di andata e non era semplice. Un'altra nota lieta è l'esordio di Dellavalle e con lui salgono a otto i classe 2004 che hanno avuto la possibilità di giocare in Primavera. Sono tantissimi i segnali positivi al termine di questo percorso. Il 23 giugno ne inizieremo uno nuovo e sarà stimolante per noi misurarci con le migliori squadre di questo torneo. La nostra è stata una stagione strepitosa, ma faremo di tutto per allungarla il più possibile".