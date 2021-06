Il commento di Andrea Bonatti, allenatore della Juventus Primavera, dopo la vittoria nel derby di categoria contro il Torino: ​"La grande maturità che abbiamo acquisito in questi mesi ci ha permesso di fare una partita di questo tipo. Siamo in perenne emergenza e a volte non ci rendiamo davvero conto di cosa stiamo riuscendo a fare. Lo dimostra la storia di questo campionato, giocare sotto età non è facile! Il calendario è serrato e aumenta le difficoltà, ora vediamo cosa farà l'Inter dopo il pareggio della Sampdoria e poi ci giocheremo l'ultima giornata partendo a pari punti con la Samp."



LA VITTORIA SUL TORO - "I ragazzi sono straordinari, hanno avuto il giusto approccio alla partita: tante occasioni nitide, abbiamo peccato un po' di precisione ma nel secondo tempo siamo partiti di nuovo fortissimo, con lo spirito che ci caratterizza e ci inorgoglisce. Al cospetto di una squadra, peraltro, che in casa ha perso negli ultimi minuti con Roma e Atalanta e che ha battuto l'Inter. Abbiamo saputo soffrire e portiamo a casa con gran soddisfazione questo risultato".



PARTITA TOSTA! - "Partita dura sì, qualche schermaglia ci sta, ma sempre con rispetto. Conosco Federico Coppitelli, l'allenatore granata, siamo amici da anni e so che prepara bene le partite, anche con lo spirito che è riuscito a dare alla sua squadra. C'è stato il calore tipico di una sfida così sentita".



LA DIFESA - "Mulazzi adattato a centrocampo è stato un grosso fattore, con tante discese che hanno messo in difficoltà il Torino: si è sacrificato con intelligenza calcistica, così come i subentrati che hanno cercato il secondo gol fino all'ultima azione. Da oggi traiamo tanti spunti per dar merito a questi ragazzi, che tra le difficoltà sanno trovare energie. Teniamo ai risultati perché ci chiamiamo Juventus, ma non dimentichiamoci che sono ragazzini".



OBIETTIVI - "Sappiamo quanto sia straordinario il percorso fin qui effettuato, che abbiamo vissuto giornata per giornata. Abbiamo fatto una buona partita con la Spal ma siamo stati sfortunati, oggi abbiamo fornito prestazione e risultato e all'ultima giornata dobbiamo stare concentrati sul nostro match contro il Cagliari, che ha un attacco molto forte e un Contini che ha scavalcato il nostro Da Graca in cima alla classifica cannonieri. Utilizziamo queste partite anche come strumento di crescita e vedremo come arriveremo ai playoff: qualsiasi gara dovremo affrontare, la disputeremo con soddisfazione e volontà di andare avanti".



GLI INFORTUNATI - "Speriamo di riavere subito Da Graca, anche se non sappiamo in che condizioni sarà. Per Verduci e Pisapia sarà un po' più complicato, mentre sicuramente Fiumanò e Riccio non recupereranno per le prossime partite (solo per Riccio c'è una flebile speranza se arriveremo fino in fondo). Siamo questi e nelle difficoltà abbiamo sempre dato ottime risposte".