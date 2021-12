L'allenatore dellaAndreaha parlato ai canali ufficiali del club al termine della partita contro il, finita 1-1 dopo un gol degli abruzzesi allo scadere. Ecco la sua analisi: "Siamo molto dispiaciuti per i due punti persi. Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata, contro una squadra molto aggressiva come il Pescara, ma una volta passati in vantaggio avremmo voluto portare a casa i tre punti. Non ci siamo riusciti e abbiamo pagato a caro prezzo un'ingenuità che i nostri avversari sono riusciti a capitalizzare al massimo. Il Pescara, per tutta la gara, ha dimostrato di essere una squadra molto abile nei colpi di testa e proprio con questo fondamentale ci ha sorpresi proprio sul finale. Anche questi episodi fanno parte del nostro percorso di crescita, di conseguenza torniamo a Torino con l'amaro in bocca, ma con l'obiettivo di focalizzarci sul prossimo appuntamento che ci attende".