Le parole diai canali ufficiali delladopo la sconfitta dellacontro l': "Spiace per il risultato perché abbiamo creato delle buone palle gol che, però, non siamo riusciti a concretizzare. Chiaramente le due disattenzioni in avvio di ripresa pesano sul risultato finale perché ci hanno eccessivamente penalizzato spianando la strada alla vittoria dell’Atalanta che l’ha fatta sua grazie alla maturità di cui dispone oggi. La gara di oggi rimane una tappa del nostro percorso e siamo consapevoli di quanto ci sia ancora da lavorare. L’obiettivo sarà quello di ottimizzare sin da subito gli spunti offerti da questo incontro"