di Marco Amato, inviato a Vinovo

Le parole di Andrea Bonatti dopo la partita pareggiata dalla Juventus Primavera contro l'Empoli: "Prevale l'onestà con cui ci prendiamo il pareggio. Potevamo concretizzare meglio, al cospetto di una squadra che fuori casa ha un ruolino di marcia incredibile. Siamo stati equilibrati in campo, anche se non come sabato. Dobbiamo comprendere se i livelli di ambizione del gruppo sono tali da proseguire la crescita o se ci vogliamo accontentare dei complimenti per il gioco piacevole e la forte identità. Mi auguro che il gruppo capisca che se non si è ambiziosi - che non vuol dire arroganti - non si cresce. i numeri oggi dicono che siamo di alto livello ma non siamo da primissime posizioni. Lo dice la classifica così come i dati. Mi auguro che questo doppio pareggio porti a dimostrare che vogliamo ambire sempre più in alto"



GOL NEI PRIMI MINUTI - "Sono contento che Ntenda si sia ripreso, non era facile, ha sbagliato un passaggio per troppa leggerezza. Ci prendiamo l'aspetto positivo: aiutato dai compagni ha rialzato la testa, non dimentico l'appoggio morale datogli, penso a Riccio, e si è conquistato il rigore con cui abbiamo rimesso in equilibrio la gara. È chiaro che quando vuoi proporre qualcosa di positivo e piacevole, perché questa è la linea societaria, il percorso che portiamo avanti, puoi concedere qualcosa. Se concediamo per leggerezza è un problema, e dobbiamo lavorare dal punto di vista della mentalità"



BARRENECHEA - "Un ragazzo maturo, con ottime qualità, cresciuto nella copertura del campo. Siamo contenti che abbia dimostrato il suo valore"



COPPIA D'ATTACCO - "Sono convinto che Cerri e Da Graca siano due ottimi attaccanti che devono continuare ad avere fame, nel calcio non c'è memoria. Li abbiamo cambiati perché erano un po' stanchi"



TURICCHIA - "Iling aveva giocato con continuità, è corretta l'alternanza che dà spazio ad un ragazzo che lo merita. A me piace dare un'opportunità a tutti"