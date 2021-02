di Marco Amato inviato a Vinovo

Andrea Bonatti, allenatore della Juventus Primavera, ha analizzato ai microfoni de ilBianconero il match di Coppa Italia vinto contro la Sampdoria: "Dobbiamo essere più incisivi nelle occasioni e avere più controllo, perché poi un rimpallo può cambiare la partita".



DOPPIA SFIDA - "Non so se domenica contro la Sampdoria la partita sarà diversa, potremo fare dei correttivi. La cosa più importante ora è recuperare energie perché anche oggi è stata dispendiosa. Dopo 3 mesi di inattività, è vero che è bello giocare ogni 3 giorni ma si paga molto, soprattutto dal punto di vista delle energie mentali. Per questo ho impiegato molti calciatori in queste ultime partite"



TURICCHIA - "Un ragazzo molto intelligente in campo e dotato tecnicamente. Può fare il terzino come ha sempre fatto ma oggi ha fatto bene dal centrosinistra con un assist e un rigore guadagnato. Cerco di mettere i calciatori dove penso possano esprimere il meglio. Ero convinto rispondesse con una buona prestazione"



ATTACCO - "Bonetti ha fatto un'ottima partita, Cerri ha fatto un gol pesante e ci ha fatto rientrare in partita. Da Graca si è mosso bene, deve recuperare un po' di condizione"



BARRENECHEA - "Sostituito per una questione di gestione delle energie. È un calciatore molto importante perché dà i tempi di gioco, ha una qualità tecnica che ci permette di avere una manovra pulita. Non si può sempre giocare, dobbiamo gestire le energie, e vista la piccola contusione del primo tempo ho pensato fosse corretto sostituirlo. Poi è entrato Miretti che ha fatto buone cose"



ENERGIE - "Le energie sono anche mentali. Abbiamo una squadra giovane. Le squadre esperte possono avere problemi a recuperare dal punto di vista fisico ma recuperano meglio quelle mentali. Abbiamo la fortuna di avere un gruppo numeroso, oggi ha esordito il quarto 2004 (Maressa ndr), testimonianza del valore che diamo a tutto il movimento".



DIRIGENZA - "La presenza della dirigenza della Juventus è positiva, costante e di supporto e mai invadente, ci dà energie positive".