di Marco Amato, inviato a Vinovo

L'allenatore della Juventus Primavera Andrea Bonatti ha commentato la vittoria odierna per 5 a 0 contro l'Ascoli. Queste le sue parole: "Penso che questi ragazzi abbiano intrapreso un percorso di maturazione, anche dal punto di vista mentale. La differenza dei valori in campo si vede se c'è la giusta concentrazione e oggi poteva esserci questo rischio. Alla luce di quanto prodotto va fatto un plauso ai ragazzi".



BONETTI - "Abbiamo parlato, è dotato di un'intelligenza calcistica unica e penso che possa ricoprire con successo la posizione a centrocampo. È un processo di adattamento che non avviene dall'oggi al domani, proveremo questa soluzione per permettergli di esprimere il suo potenziale"



DA GRACA - "Ha meritato con le prestazioni e i numeri le attenzioni degli addetti ai lavori. Adesso la Juve se lo gode, è un prodotto del settore giovanile, la sua soddisfazione è la nostra. Ora è chiaro che debba proseguire su un percorso ben tracciato per lui. Penso abbia le caratteristiche per ritagliarsi uno spazio importante"



CHIBOZO - "Lo attendiamo, non ha mai fatto mancare il suo sorriso e la partecipazione e questa è una cosa stupenda. Farà l'ultimo controllo nei primi giorni della prossima settimana e speriamo che l'esito sia positivo per il rientro"



CLASSIFICA - "Non è una frase fatta, abbiamo l'abitudine di ragionare di allenamento in allenamento perché se si sposta l'attenzione si rischia di perdere qualcosa e a quest'età se si perde qualcosa poi si perde molto. Questi ragazzi hanno voglia di migliorare e lo dimostrano con una crescita evidente. Se sarà sufficiente per colmare il gap noi ci faremo trovare pronti, ma dipenderà anche dalle avversarie"