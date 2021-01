di Marco Amato inviato a Vinovo

Le parole di Andrea Bonatti al termine del match tra Juventus Primavera e Lazio, vinto 2 a 0 dai bianconeri:



"Non siamo stati abbastanza cinici, nelle occasioni davanti al portiere. Poi è chiaro che ci sia un grande dispendio di energie, eravamo alla terza in settimana e la Lazio non aveva avuto il turno infrasettimanale. La stanchezza può avere offuscato le idee sotto porta ma resta il fatto che questi ragazzi hanno uno spirito notevole, di unione, di collettivo, e applicano tutte le conoscenze che cerchiamo di trasferire. Ci teniamo la prestazione positiva, al di là degli errori di finalizzazione"



EX DI GIORNATA - "Con mister Menichini siamo stati 9 anni insieme, l'ho rivisto con piacere. Emozionante affrontare una squadra dove sono stato con piacere. Mi è piaciuto quello che ha portato la squadra in campo, competitivi ma leali, che poi è il marchio di fabbrica della Juve".



DA GRACA - "Da Graca è tornato con l'umiltà che lo caratterizza. Ha esordito con la prima squadra e stava per segnare. Ci fa piacere, sintomo che tutto l'ambiente va nella stessa direzione"



LUNGA PAUSA - "La pausa è stato un momento dove abbiamo trasmesso i valori che devono esserci in questa squadra, affinché le relazioni siano sane e credo che questo si veda, indipendentemente da chi scende in campo. Abbiamo anche portato avanti le conoscenze che vogliamo trasferire da quando abbiamo cominciato".



YOUTH LEAGUE - "Giocando ogni tre giorni la cosa più importante è far comprendere che tutti possono essere protagonisti. Lo dimostro alternando i ragazzi. Siamo concentrati sulla prossima sfida che sarà uno scontro diretto. Andando avanti cerchiamo di crescere per essere pronti ad un panorama come quello della Youth League".



CHIBOZO - "I tempi di recupero di Chibozo non saranno brevi, lo sappiamo noi come lo sa il ragazzo. Con questo atteggiamento (era in tribuna a sostenere la squadra ndr) dimostra di tenere ai compagni. Perdiamo un giocatore di ottima qualità e molto sfortunato. Nella migliore delle ipotesi, avrà il tempo di rientrare e dare il suo contributo".



ROTAZIONI - "Dal Sassuolo all'Ascoli ho cambiato 6 uomini, oggi 5, su 25 giocatori 22 hanno giocato titolari in tre partite, 24 hanno già esordito. Più rotazioni di così sarà complicato".