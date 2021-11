La Juventus Primavera ha battuto 3-1 a Londra il Chelsea Under 19 in Youth League, questo il commento dell'allenatore bianconero Andrea Bonatti:Dobbiamo essere orgogliosi per il risultato ottenuto oggi e pensare con ottimismo alla prossima sfida che ci vedrà affrontare una squadra forte come la Roma, in questo momento prima in classifica con sette punti di vantaggio sulla seconda. Sicuramente la gara di oggi ci ha dato un’altra conferma positiva sul percorso di crescita che stiamo portando avanti. A volte siamo ancora un po’ discontinui ed è su questo aspetto che dovremo continuare a lavorare."