di Marco Amato, inviato da Vinovo

Le parole di mister Andrea Bonatti ai microfoni de ilBianconero.com al termine del match tra Juventus Primavera e Bologna:



LA PARTITA - "Siamo andati sotto alla prima occasione e hanno raddoppiato alla seconda. Abbiamo avuto il predominio territoriale. Loro hanno scelto di abbassarsi sulla propria metà campo e puntare sulle transizione. Era una partita che aveva quindi delle difficoltà. Noi abbiamo combinato bene, nel primo tempo abbiamo creato diversi presupposti per recuperare la partita e ci siamo riusciti nel secondo. Resta il rammarico perché con questa prestazione si poteva vincere"



DA GRACA - "Ha ottime qualità in finalizzazione e sfrutta le doti tecniche dei compagni che lo servono. Ha ottime abilità individuali e poi c'è la qualità della squadra che lo assiste"



RICCIO - "Sta recuperando velocemente. Vediamo se sarà disponibile già dalla prossima o dalla successiva"



FIUMANO' - "È uscito per crampi e abbiamo deciso di toglierlo subito, nient'altro"



YOUTH LEAGUE - "C'è amarezza perché è una competizione a cui teniamo molto ma rispettiamo le decisioni delle autorità e delle riflessioni che sono state fatte"



MULAZZI - "Ha dato il suo contributo, l'abbiamo poi sostituito per evitare eventuali ricadute"