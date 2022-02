Il tecnico della Juve Primavera Andrea Bonatti ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il sorteggio per gli ottavi di finale di UEFA Youth League, che ha visto la squadra bianconera abbinata agli olandesi dell'AZ Alkmaar. Ecco il suo commento: "Arrivati a questo punto della competizione il livello è talmente alto che non è possibile pensare di preferire una squadra a un'altra. Poteva magari essere preferibile giocare in casa, anche se giocare in trasferta rappresenta un’esperienza che resterà per i ragazzi e gli permetterà di acquisire esperienze importanti per il loro futuro. Andare a giocare in trasferta contro una squadra che ha vinto il titolo nazionale in un campionato competitivo è una cosa buona per noi che ci avviciniamo a queste partite con la volontà di crescere. Ci penseremo naturalmente dopo gli impegni che ci attendono in campionato: la nostra testa è rivolta all’Atalanta, sarà una gara complicata".