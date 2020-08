Ecco le parole di Andrea Bonatti, allenatore della Juventus Primavera, ai canali ufficiali del club bianconero: "Ho trovato un gruppo molto disponibile con buone basi tecniche, a cui bisogna fornire gli strumenti per esprimere queste qualità con continuità e poter produrre risultati per la società. Insieme al club abbiamo sposato una linea di grande attenzione al gruppo, che non è rigida ma dettata dal merito: la rosa è costituita da tanti giocatori di qualità che possono ruotare se se lo meritano. Dobbiamo avere l'ambizione di essere protagonisti in ogni competizione, ma non dobbiamo distoglierci dalla crescita del singolo. Se tutti i giocatori partecipano emotivamente è più facile conquistare risultati positivi e su questo non transigo, ma chi arriva fino a questo punto ha passato una selezione molto rigida, quindi è già dentro la mentalità della Juve. Il confronto con l'Under 23? Conosco il mio ruolo e so di avere un allenatore sopra di me, durante l'anno troveremo le strategie giuste per valorizzare il patrimonio a nostra disposizione."