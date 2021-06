di Marco Amato, inviato a Vinovo

L'allenatore della Juventus Primavera Andrea Bonatti è intervenuto al termine della partita contro il Cagliari: "Come ho detto ai ragazzi oggi si chiude un percorso straordinario. 47 punti sono tantissimi, 7 in più dell'andata, primi in classifica nel girone di ritorno e miglior difesa. Siamo enormemente soddisfatti perché siamo arrivati a questo giocando un buon calcio. Ora inizia un nuovo percorso, c'è curiosità di vedere se riusciremo a reggere la tensione emotiva"

RISPOSTE - "Ogni partita è uno strumento per vedere a che punto siamo su diversi aspetti. Oggi dovevamo limitare le transizioni del Cagliari e lo abbiamo fatto benissimo. Adesso inizia un nuovo percorso e dovremo contenere l'aspetto emotivo"

PLAYOFF - "Ci arriviamo con pochi uomini di movimento. Ma con l'entusiasmo dei giovani, con sfrontatezza ma anche entusiasmo e convinzione per quello che abbiamo fatto vedere. C'è anche la curiosità di vedere come giocheremo contro squadre di alto livello, adesso avremo la sfida contro l'Empoli"

FASE OFFENSIVA - "La scelta di non schierare punti di riferimento è nell'ottima del cambiamento e dell'adattamento alle partite. Gli esterni d'attacco ci servivano per dare profondità e aprire le loro linee. È stato un esperimento positivo che ci ha dato qualcosa in più"

QUANTO C'È DI BONATTI - "Ho accettato l'incarico il 21 agosto cn entusiasmo e coraggio. Ho accettato e condiviso una filosofia in controtendenza. Il campionato si è dimostrato competitivo ed equilibrato e siamo orgogliosi di aver raggiunto questi risultati con la nostra filosofia. Tutti hanno dato un contributo, lo dicono i numeri"

CALENDARIO - "Abbiamo scoperto che i più giovani, all'inizio, soffrivano il fatto di giocare ogni tre giorni. Non pensavamo, ma ha contato l'aspetto mentale in questo"