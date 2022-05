Le parole di Andrea Bonatti, tecnico della Primavera, a Juventus Tv.



SQUADRA GIOVANE - “Siamo consapevoli, lo dicono i numeri, all’interno del campionato usufruire dei fuoriquota sposta in termini di fisicità ed esperienza. Siamo orgogliosi di aver fatto qualcosa di fantastico anche quest’anno, sposando una filosofia che è la valorizzazione dei giocatori, la fiducia, ripagata da un gruppo che si è ben mostrato in campo con varie abilità. Convinti sia il percorso adatto per valorizzare il patrimonio a disposizione della società”



PLAYOFF – “Sia affrontano con serenità, con fiducia e convinzione, la squadra ha valori importanti. Si è chiusa una stagione regolare molto soddisfacente. Poi anche con un pizzico di follia, voglia di fare un’impresa, contro una squadra che ci ha battuto due volte, ma con tanti spunti positivi che potremo mettere in campo e ci danno fiducia di poter fare un’impresa”



ATALANTA – “Ho rivisto l’andata, non eravamo ancora pronti, era un momento particolare, non abbiamo fatto una delle migliori partite. Il ritorno insegna che i dettagli fanno la differenza. Se noi riusciamo a portare queste due partite in quella di martedì potremo fare una buona gara”



LA PARTITA – “Gara secca, la tensione emotiva fa la differenza. Ci arriviamo in condizioni diverse rispetto all’anno scorso, ci portiamo dietro l’esperienza della Youth League, affrontiamo una squadra che ha attitudine sotto questo aspetto ma noi siamo maturati da questo punto di vista, la semifinale contro il Benfica ci ha insegnato qualcosa”



CRESCITA – “Noi dello staff siamo uno strumento, sta a loro usarci nel modo giusto”



TURICCHIA – “Mi fa piacere sia stato premiato, a riconoscimento di un’annata straordinaria con 8 gol, assist, rigori procurati, posizioni diverse che lo aiuteranno in futuro. Oltre a lui, tanti altri che secondo me si son ben distinti e meriterebbero un riconoscimento”