Queste le dichiarazioni a caldo di mister Andrea Bonatti dopo la vittoria della sua Primavera sul campo dell'Ascoli: "​Abbiamo giocato una buona gara, dimostrando capacità di adattamento in un campo su cui era difficile provare a costruire il gioco da dietro, anche per merito dei nostri avversari che hanno svolto bene la fase di pressing. Siamo riusciti, però, a sfruttare al meglio gli spazi che ci hanno concesso e oltre alle tre reti segnate abbiamo creato diverse occasioni da gol. Sono soddisfatto per l’atteggiamento avuto dai ragazzi, anche e soprattutto dopo aver subìto la rete del momentaneo pareggio."