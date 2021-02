Dopo il pari per 2-2 tra Genoa e Juventus Primavera, l'allenatore bianconero Andrea Bonatti ha parlato ai canali ufficiali della Juve:

"Ci tengo a fare i complimenti alla mia squadra che ha avuto la capacità di reagire per ben due volte allo svantaggio. Ci prendiamo con soddisfazione questa buona capacità di reazione del gruppo. Siamo sempre rimasti in partita producendo una buona mole di gioco e non era facile vista la stanchezza accumulata nelle partite precedenti. Sicuramente dovremo crescere su tanti aspetti, ma sono sicuro che con entusiasmo, mentalità e voglia continueremo il nostro percorso di crescita."