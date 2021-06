L'allenatore della Juventus Primavera, Andrea Bonatti, è intervenuto sui canali ufficiali del club al termine della partita vinta contro la Fiorentina: "Devo fare i complimenti alla squadra perché è stata autrice di una prestazione di grande sostanza. Siamo arrivati a giocare questa gara con tutto l’orgoglio e lo spirito di sacrificio che ci appartiene e il risultato finale ne è la concreta dimostrazione. Eravamo numericamente in condizioni non semplici per via delle diverse assenze di alcuni giocatori, ma i ragazzi chiamati in causa quest’oggi hanno dato tutto e siamo orgogliosi del risultato ottenuto contro una squadra forte come la Fiorentina che non merita sicuramente la posizione di classifica che occupa".