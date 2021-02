di Marco Amato, inviato a Vinovo

Andrea Bonatti ha commentato la prestazione della Juventus Primavera al termine della gara contro la Fiorentina vinta 3 a 0:



LA PARTITA - "È arrivata la vittoria e la meritavamo, come la meritavamo anche in altre partite precedenti. È la logica conseguenza della buona gestione di alcuni elementi. Partita positiva, abbiamo scelto di aggredire alto una squadra che fa del possesso palla una delle sue caratteristiche. Lo abbiamo fatto bene, è dispendioso e questo si è visto sul finale"



ESTERNI DESTRI - "Leo e Mulazzi sono fuori, con lo staff medico valuteremo il loro rientro che dovrebbe avvenire la prossima settimana. Turicchia è intelligente abbastanza da ricoprire diverse posizioni in campo, abbiamo fiducia in lui"



CENTROCAMPO - "Ci sono diverse pedine, penso di aver dimostrato di avere fiducia in tutti, l'abbondanza non è un problema"



RICCIO - "Mi è mancato così come mi manca Chibozo. Oggi ha fatto una grande prestazione"



ULTIMI 10 MINUTI - "Se avessimo chiuso la gara con Miretti non avremmo sofferto nulla sul finale. In ogni caso non credo che abbiamo sofferto più di tanto né concesso occasioni pericolose"



SOULE - "Quando parte da esterno largo a destra può esprimere tutte le sue qualità. Penso, però, che nel calcio moderno si debbano saper fare diverse cose per avere più frecce nel proprio arco. Deve proseguire il percorso di crescita"