Le parole di Bonatti nel post Juventus-Zenit di Youth League:RENDIMENTO IN EUROPA - "Una piacevole sorpresa, all'inizio nulla è scontato. Abbiamo i mezzi tecnici per poter essere competitivi nel girone. È chiaro poi che tutto è legato al sorteggio, ma a questo livello ci stiamo. E poi cercheremo di definire la classifica nel prossimo turno"GESTIONE DEL VANTAGGIO - "Questo è il margine di crescita che ci portiamo via oggi. All'andata abbiamo concesso occasioni importanti agli avversari, e questo oggi non è successo. Ne abbiamo parlato settimana scorsa e dobbiamo fare il salto di qualità e acquisire maggiore maturità. Oggi ci portiamo via una prestazione più solida, concreta e pulita dal punto di vista del gioco espresso. Allo stesso tempo, abbiamo l'amarezza di aver concesso due gol ad una squadra che non avete creato molto e questo è un'aspetto su cui migliorare ed è una questione di maturità"IN CAMPIONATO - "In campionato, da due anni, noi siamo la squadra nettamente più giovane e questo lo paghi dal punto di vista fisico e puoi pagare anche dal punto di vista della mentalità. A volte si paga nei dettagli e a volte nella continuità. Se rallenti il pressing individuale prendi gol e sono cose che dobbiamo assolutamente comprendere perché la competitività passa dalla posizione dei nostri"ILING - "Se fa azioni come quelle di oggi ha un buon futuro, se fa come altre volte deve comprendere quali sono le differenze di preparazione mentale alle partite. Oggi ho fatto bene, si è sbloccato con il rigore chiaramente lo vogliono tirare tutti ma sono io a scegliere. Per ora spesso ci azzecco e va bene così"FORMA FISICA - "Abbiamo valutato situazioni diverse con l'esperienza acquisita l'anno scorso. Con il calendario serrato ci siamo accorti che era più importante la fase di allenamento. Questo è prioritario. Ho notato che le squadre impegnate in Youth League arrivano scariche a dicembre abbiamo deciso di sacrificare qualcosa dando priorità all'allenamento in modo da avere una base su cui costruire la stagione"