di Marco Amato, inviato a Vinovo

L'allenatore della Juventus Primavera Andrea Bonatti ha commentato la prestazione dei suoi nel post Juve-Genoa: "Un primo tempo meraviglioso, qualità molto alta nell'espressione del gioco. Del secondo tempo ci teniamo l'atteggiamento collettivo nel difendere, pur avendo concesso campo agli avversari. Chiaramente siamo soddisfatti perché due dinamiche di questo tipo all'interno della stessa gara sono sintomo di una crescita su più aspetti. Bisogna avere un maggiore equilibrio"

PUNTI DI RIFERIMENTO IN ATTACCO - "Il Genoa ha tre centrali che rompono la linea, servivano calciatori mobili e ho dato fiducia a chi aveva fatto bene contro la Lazio"

MIRETTI - "È il classico tuttocampista. Nella prima parte di stagione ha arretrato il baricentro per implementare il suo bagaglio personale, ma ha nell'efficacia offensiva una delle caratteristiche principali. L'idea è quella di completarlo affinché possa crescere"

BARRENECHEA - "Lo staff sanitario farà gli accertamenti del caso, non dovrebbe essere nulla di grave"

BEL GIOCO - "C'è consapevolezza, ma non deve diventare presunzione. E questo è il margine di crescita più grande che abbiamo. I numeri dimostrano che siamo pericolosi ma ancora una volta non abbiamo trovato la via per finalizzare