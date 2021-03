La Juventus Primavera perde 3-0 a Cagliari, queste l'analisi dell'allenatore bianconero Andrea Bonatti: "Spiace per il risultato, ma per fortuna mercoledì avremo la possibilità di scendere nuovamente in campo e ci giocheremo una gara secca molto importante contro la Fiorentina. Quello di oggi è stato un match a due volti. Nella prima frazione abbiamo prodotto molto, mettendo in difficoltà il Cagliari, ma abbiamo chiuso sotto di una rete. Nella ripresa l’approccio è stato buono, ma una volta subìti i due gol non siamo più riusciti a fare male ai nostri avversari. Ciò che continua è il nostro percorso di crescita che passa anche da partite come quella di oggi".