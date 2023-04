- Incolpevole sui gol, alterna buone parate a incertezze. All'esordio in Primavera, ci può stare- Esordio, prestazione solida e assist al bacio: meglio di così?!- Cresce con il passare del tempo, nella ripresa più di una chiusura decisiva- Anche lui non è sempre preciso, ma in un modo o nell'altro ci mette una pezza- Ingenuo nell'azione che porta al rigore del Bologna, davanti si vede poco. Dal 91'S.V.- Quando cambia marcia, il Bologna non lo prende. Quando si mette a fare interdizione, il Bologna non passa. Più di un'occasione pericolosa nasce dai suoi piedi- Quando tutto intorno é caos, mette ordine ed equilibrio- Entra nell'azione del 2 a 2, quando spinge il suo mancini educato é sempre un fattore. Qualcosa da rivedere in fase difensiva- Le sue sgasate mandano nel panico la difesa felsinea, perde qualche occasione per assistere i compagni, ma la sua é comunque un'ottima partita. Nel finale anche due occasioni sprecate- Di testa firma il gol che dà speranza, poi l'assist per Mbangula. E' decisivo- Bene nel lavoro di raccordo, ma si vede solo a sprazzi- Tantissime assenze, esordienti in campo dal primo minuto. Quello che non manca, però, è l'atteggiamento dopo essere andati sotto. Questo é un leitmotiv della stagione