Designata la squadra arbitrale del match che nel pomeriggio di lunedì 3 aprile vedrà ladi Paolo Montero scendere in campo contro ila Vinovo. A dirigere la sfida del campionato Under 19 sarà il signor Marcodella sezione di Pisa, mentre come assistenti sono stati scelti Vittorio Consonni di Treviglio e Matteo Taverna di Bergamo. Fischio d'inizio alle 16.30.