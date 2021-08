Nel corso della sfida valida per la prima giornata di campionato Primavera tra Juventus e Fiorentina, la voce tecnica della telecronaca del matchex allenatore delle giovanili della Lazio ed ex vice allenatore della prima squadra della Salernitana:"Nella mia carriera ho avuto Andrea come allenatore: con lui puoi essere il calciatore più offensivo del mondo, ma se non ti sacrifichi e non torni in difesa mostrando generosità in campo, non giochi mai. Anzi, ti prendi anche qualche insulto".