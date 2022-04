Si avvicina per la Juve Primavera di mister Bonatti lo storico appuntamento con la semifinale di Youth League, che vedrà i bianconeri affrontare i pari età del Benfica. Intanto la UEFA ha reso nota la squadra arbitrale designata per il match: il direttore di gara sarà Allard Lindhout, coadiuvato dai due assistenti Charles Schaap e Roy De Nas. L'appuntamento è per venerdì 22 aprile alle 14.00 a Nyon.