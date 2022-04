Per continuare a sognare, per scrivere una nuova pagina di storia del settore giovanile bianconero e del movimento italiano. La Juventus Primavera scende in campo oggi, a partire dalle 14, al Centre Sportif de Colovray di Nyon, per affrontare il Benfica nella semifinale di Youth League. I bianconeri sono imbattuti nella competizione quest'anno, ma di fronte troveranno i lusitani, 3 volte finalisti, senza mai riuscire ad alzare la coppa.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Juventus (4-4-2): Senko; Savona, De Winter, Muharemovic, Turicchia; Mulazzi, Bonetti, Miretti, Iling; Soulé, Chibozo. A disp. Scaglia, Nzouango, Hasa, Cerri, Rouhi, Turco, Sekularac. All. Bonatti

Benfica (4-3-3): Samuel Soares, Rafael Rodrigues, Antonio Silva, Tomas Araujo, Joao Tome; Martim Neto, Jevsenak, N'Dour; Diego Moreira, Luis Semedo, Pedro Santos. A disp. Andre Gomes, Martim Ferreira, Nuno Felix, Felix, Ricardo Marques, Dju, Joao Resende. All. Luis Castro



Arbitro: Allard Lindhout NED



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com: