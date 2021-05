Stagione finita prima del previsto per uno dei perni del centrocampo dellaPrimavera, Enzo. Il calciatore argentino, vittima di una lesione al crociato, è stato operato in una clinica austriaca. Questo il suo messaggio a intervento riuscito: "Grazie a Dio è andato tutto molto bene, ora pensiamo al 100% alla guarigione! Ringrazio tutti per i messaggi di sostegno, in particolare la mia famiglia, i miei amici e i miei cari per esserci sempre. #finoallafine".