Tempo di bilanci per la Juventus Primavera, che ha concluso la stagione con una bella vittoria contro il Napoli. Il tecnico bianconero Francesco Baldini ha parlato così a Juventus TV: "E' stata una bella partita, ho ringraziato i ragazzi perché sono tornati a farmi divertire. E' la dimostrazione che quando si libera la testa dai pensieri e si gioca tranquilli, le cose vengono meglio. Siamo cresciuti, i ragazzi e anche io, la Juve ha dato l'opportunità a tanti di esordire tra i professionisti e non è una cosa scontata. Quindi è stato un anno positivo". I SINGOLI - "Sono contento per Markovic, che si è messo a completa disposizione della squadra prendendosi il posto da titolare in un momento non semplice. E poi un orgoglio per tutti è quello di aver fatto capire a Frederiksen che può fare il calciatore ad alti livelli se si impegna come oggi".