Non solo per la prima squadra, anche per ladi Paoloè già tempo di tornare in campo, in attesa dell'esordio in Youth League previsto martedì contro i pari età del PSG. Avversaria di oggi l', ospite a Vinovo dopo la trasferta di martedì a Empoli che ha portato in dote ai bianconeri un netto 5 a 2. Obiettivo di giornata? Centrare un'altra vittoria, per dare continuità al percorso svolto di giorno in giorno sotto la guida del nuovo allenatore, uno che la Vecchia Signora la conosce bene. Fischio d'inizio alle 19.00.38' - Palo di Strijdonck! Grande occasione per l'attaccante bianconero, che riceve da Rouhi, si gira bene in area e va al tiro32 ' - Occasione Atalanta! Gran diagonale di Chiwisa, fuori di poco25' - Giallo per Nonge, entrato in ritardo su un avversario20' - Bella triangolazione dei bianconeri nell'area avversaria. Rouhi tenta la conclusione, fuori17' - Grande punizione di Hasa, Bertini manda la palla in corner15' - Scaglia salva il risultato! Bella parata del portiere bianconero su una punizione di Muhameti, forte e angolata alla sinistra dell'estremo difensore1'- Si parte!: Scaglia; Valdesi, Dellavalle, Huijsen, Rouhi; Pisapia, Nonge, Hasa; Strijdonck, Turco N., YildizA disposizione: Daffara, Vinarcik, Citi, Moruzzi, Doratiotto, Morleo, Maressa, Ripani, Mbangula, Galante, Anghelè, Mancini: Bertini; Del Lungo, Bernasconi, Chiwisa, Muhameti; Palestra, Guerini, Vitucci, Stabile; Colombo, Regonesi. All.: Fioretto.A disposizione: Maglieri, Roaldsoy, Fisic, De Nipoti, Abdi Shakur, Riccio, Bordigo, Ghezzi, Armstrong, Vavassori, Bevilacqua, Tornaghi: Cavaliere di Paola