di Marco Amato, inviato a Vinovo

Dopo la straordinaria vittoria contro la Fiorentina, per la Juventus Primavera è già ora di tornare in campo, questa sera alle 19 tra le mura amiche di Vinovo, per l'anticipo del turno infrasettimanale del campionato di categoria. Di fronte, l'Atalnta reduce da un pareggio per 1 a 1 contro l'Inter. In un torneo equilibrato, una sfida tra due delle compagini migliori, ad infiammare questo martedì sera.



IL TABELLINO



Juventus-Atalanta: 0-1



Marcatori: (Sidibe 28')



Juventus: Senko; Savona, Citi, Muharemovic, Rouhi; Mulazzi, Nzouango, Hasa, Turicchia; Cerri, Chibozo. A disp. Scaglia, Daffara, Fiumanò, Solberg, Ledonne, Mbangula, Sekularac, Strijdonck, Maressa, Nonge Boende, Huijsen. All. Bonatti

Atalanta: Dajcar, Del Lungo, Ceresoli, Renault, Sidibe, Chiwisa, Panada, De Nipoti, Omar, Berto, Bernasconi. A disp. Sassi, Zuccon, Oliveri, Hecko, Fisic, Pagani, Giovane, Stabile, De Palma. All. Brambilla



Arbitro: Sig. Daniele Perenzoni di Rovereto



28' - GOL ATALANTA, dagli 11 metri Sidibe non sbaglia



27' - RIGORE ATALANTA, uscita a valanga di Senko che prende palla e avversario: per l'arbitro è rigore



23' - OCCASIONE ATALANTA, tiro dalal distanza deviato più volte in area, palla che esce di poco



14' - OCCASIONE ATALANTA; tiro ravvicinato di Omar, parata miracolosa di Senko che copre lo specchio della porta



8' - Riceve palla in area Hasa che trova lo spazio per concludere, palla fuori di poco



7' - Spinge la Juventus che cerca insistentemente la via per provare a sbloccare il match



1' - Fischio d'inizio del match