La, reduce da una striscia di tre vittorie consecutive, torna in campo oggi, tra le mura amiche di Vinovo, per affrontare l'. Di seguito le formazioni ufficiali e la diretta testuale del match.: 0-2: (Vavassori 10', Vlahovic 33'): Vinarcik; Martinez (Turco 46'), Bassino, Gil; Savio (Scienza 59') , Ripani, Ngana, Pagnucco; Vacca (Grosso 59'), Florea (Crapisto 46'); Pugno.. Fuscaldo, Firman, Domanico, Biggi, Giorgi, , , Scarpetta, Owusu, .. Montero: Pardel, Obric (Simonetto 53'), Comi, Manzoni, Vlahovic, Vavassori, Chiggiato, Guerini (Tornaghi 46'), Bonanomi, Regonesi, Colombo.. Sala, , Riccio, Bordiga, Armstrong, , Jonsson, Martinelli, Castiello, Capac, Cassa.. Bosi.: Obric (A), Comi (A): Sig. Emanuele Frascaro della sezione di Firenze46' - Inizia il secondo tempoINTERVALLO45' - Ancora Vacca, numero al limite e conclusione che si impenna alta33' - GOL ATALANTA, Vlahovic con il mancino a giro trova un super gol dalla distanza32' - Azione personale di vacca che dalla sinistra si accenra in area e colpisce, conclusione potente ma centrale24' - Ci prova Pugno in rovesciata, palla deviata alta11' - Prova a rispondere subito Vacca, il tiro dalal distanza é centrale10' - GOL ATALANTA, Vavassori salta secco Martinez in area, allarga in destro e supera Vinarcik8' - Attacca la Dea, l'occasione pericolosa é sulla testa di Vlahovic che però spara alto1' - Via al match