Le pagelle di– Non convince appieno sul primo gol di Vlahovic. Bello, sì, ma non sembra imprendibile– Mandato talmente fuorigiri da Vavassori, alza bandiera bianca (Dal 46’– Impatto devastante, migliore dei suoi a parte il gol)– Tanta fatica, più volte preso nel mezzo dall’attacco bergamasco– Come per i compagni di reparto, che sofferenza!– Senza errori, ma senza particolari spunti (Dal 59’– Peperino, prova a dare una scossa)– La sua fisicità nel mezzo dà una mano enorme alla squadra di Montero. Dalle sue parti non si passa– Fa bene tutto quello che fa– Avanti e indietro sulla sinistra, sacrificio e quantità– Per larghi tratti il più pericoloso dei suoi, a colpi di esterno prova a scardinare la difesa. Poi, però, si intestardisce nel cercare la soluzione individuale (Dal 59– Prova a mettere pepe all’attacco, ma tante volte sbatte sulla difesa della Dea)– Scompare tra le linee, non riesce a essere incisivo (Dal 46’– Prova a replicare l’exploit di Roma, tanta voglia di fare che si traduce in foga)–Inizia bene nel legare il gioco, poi tanti errori e poca pericolosità negli ultimi metri (Dal 79’sv)– Non lasciamoci ingannare dal risultato negativo. La sua Juve conferma il trend di crescita delle ultime uscite, dal punto di vista della prestazione. Nonostante la sconfitta, i suoi non devono perdere fiducia