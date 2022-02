11







di Marco Amato, inviato a Vinovo

La Juventus Primavera cede il passo all'Atalanta e perde 2 a 1, dopo un match combattuto e ricco di occasioni. Tante le assenze per i bianconeri che, comunque, hanno mostrato carattere contro una delle migliori compagini del campionato. Di seguito le pagelle del match



SENKO 6.5 - Diversi interventi decisivi a murare la porta, anche se nell'occasione del rigore è troppo irruento



SAVONA 6.5 - Cross potente e preciso per Chibozo, sempre pronto a dare una mano in fase offensiva



CITI 6 - Interventi in marcatura importanti e qualche sbavatura (Dal 75' SEKULARAC sv)



MUHAREMOVIC 6.5 - Grande tempismo, alcuni interventi sono decisivi per fermare la Dea



ROUHI 7 - Prova difensiva di altissimo livello, vince tutti i duelli



MULAZZI 6 - Una prova sufficiente, ma non è incisivo come al solito NZOUANGO 6.5 - Spostato nell'inedito ruolo di centrocampista, non patisce il cambio di posizione e, anzi, mette qualità in mezzo al campo



HASA 5.5 - Fatica a trovare lo spunto giusto per tutto il match, nell'occasione del secondo rigore, il tocco da dietro è frutto di un'ingenuità (Dal 75' STRIJDONCK sv)



TURICCHIA 6 - Tanta corsa e sacrificio, più fatica con palla tra i piedi



CERRI 5.5 - La Juve parte bene ma poi è costretta ad abbassare il suo baricentro, e lui ne soffre (DAL 46' MBANGULA 6 - Con le sue accelerate dà brillantezza alla manovra offensiva)



CHIBOZO 6.5 - Viene spesso murato nelle sue avanzate e pecca di egoismo in alcune occasioni, ma nel gol dell'1 a 1 si fa trovare al posto giusto nel momento giusto e ha coraggio nel mettere la testa su un tiro cross (Dal 65' MARESSA 5.5 - Fatica ad entrare nel vivo del match)



BONATTI 6 - Se potesse entrerebbe in campo per partecipare all'assedio degli ultimi minuti. La sua Juve deve fare il conto con le tante assenze e con il calendario fitto di impegni, e di questo ne risente. Quello che non manca mai, però, è il carattere e l'idea di gioco