Finisce 3-2, con un'emozione dopo l'altra, la sfida a Vinovo tra. Qui di seguito le nostre pagelle dei bianconeri.- Se la Juve finisce il primo tempo con un solo gol di svantaggio è per gran parte merito suo: salva il risultato almeno due volte con altrettanti interventi decisivi, anche nel resto della partita si fa sempre trovare pronto.- In difesa fa buona guardia, con intelligenza, straordinario il gol che ribalta per l'ultima volta il risultato.- Come il resto della squadra cresce nel corso del secondo tempo, provando anche qualche incursione offensiva.- Ottime letture difensive, fortuito il tocco di spalla che porta al gol del 2-1, in una situazione che comunque lo vede pronto a staccare al centro dell'area. Molto sfortunato in mischia sull'autorete.- Buon primo tempo, è sempre nel vivo del gioco. (dal 53'- Buon ingresso in campo).- A volte un po' timido, si mostra più preciso in fase di interdizione (dal 53'- Come Moruzzi entra con voglia, stupisce con almeno un paio di ottimi suggerimenti per gli attaccanti).- Parte bene, si spegne un po' con il passare dei minuti ma la sua prestazione rimane positiva.- Bene, a tratti molto bene. Molto intraprendente.- Primo tempo decisamente sotto tono, con diverse imprecisioni sia in fase di impostazione che in attacco. Cresce nella ripresa, perfetta la combinazione con Turco che porta al gol del pareggio, ma rovina tutto con il rigore sparato alle stelle al 70' (dall'85s.v.)- Nel primo tempo pochi palloni toccati, come Strijdonck alza il ritmo nella ripresa, e si sente. Mezzo voto in più per il gol. (dal 67'- Entra in campo convinto, suo il cross che procura il rigore poi sbagliato da Strijdonck)- Più opaco del solito, non si accende mai (dal 67'- Contribuisce a portare un po' di brillantezza in attacco)- Nel primo tempo la Juve appare sotto tono, imprecisa e con poche idee. Nella ripresa cambia tutto, i bianconeri non mollano mai e alla fine, tra fortuna e sfortuna, portano a casa una vittoria comunque meritata.