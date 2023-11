DaLa Juventus Primavera ospita, sabato 11 novembre alle ore 13:00, l'Atalanta Primavera. I bianconeri sono reduci dalla bella vittoria in rimonta sulla Roma, i bergamaschi dal successo 2-0 sul Monza.DOVE VEDERE IN DIRETTA JUVENTUS PRIMAVERA-ATALANTA PRIMAVERAJuventus Primavera-Atalanta Primavera sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in diretta streaming sul sito dell'emittente.