Una bella Juve non va oltre l'1-1 contro la forte Atalanta, dominata per gioco e intensità.



IL TABELLINO



Atalanta-Juve: 1-1



Marcatori: 77' Autogol Leo, 89' Da Graca



ATALANTA (4-3-3) - Dajcar; Ghislandi, Cittadini, Scalvini, Ceresoli; Gyabuaa, Panada, Cortinovis; Kobacki (67' Carrà), Olivieri (67' Italeng), Sidibe. All. Brambilla.

A disposizione: Vismara, Viviani, Scanagatta, Berto, Hecko, Grassi, Renault, De Nipoti, Italeng, Carrà, Sassi, Zuccon



JUVE (4-2-3-1) - Garofani; Leo (87' Mulazzi), De Winter, Riccio, Ntenda; Miretti, Pisapia (83' Omic); Sekulov, Tongya, Turicchia (77' Da Graca); Petrelli (83' Bonatti). All. Bonatti

A disposizione: Senko, Raina, Nzouango, Mulazzi, Verduci, Omic, Fiumanò, Cerri, Da Graca, Bonetti, Cotter, Iling.



Arbitro: Monaldi di Macerata



Ammoniti: Ghislandi (A), Turicchia (J), Sekulov (J), Cortinovis (A)