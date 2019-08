La Juventus Primavera è reduce da un'estate da grande protagonista, con tante vittorie importanti in amichevole in vista della prossima stagione. E, secondo quanto riportato da Il Corriere del Ticino, è prevista per le prossime ore l'ufficialità di un forte rinforzo per Lamberto Zauli, che ora siede sulla panchina dell'Under 19. Il club bianconero, infatti, avrebbe chiuso per l'arrivo di Daniel Leo, terzino destro classe 2001, che ha già debuttato nella partitella amichevole contro il Borgosesia.