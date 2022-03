Una sfida "emozionante, storica, bellissima" quella che attende la Juve Primavera alle 16.00 di domani, a Vinovo. Per la prima volta nella sua storia, l'Under 19 bianconera scenderà in campo per i quarti di finale di Youth League, contro un avversario di grande prestigio qual è il Liverpool.

La squadra inglese, come racconta il sito ufficiale del club, arriva a questo appuntamento dopo aver superato da prima in classifica la fase a gironi. I Reds hanno chiuso a quota 11 punti, davanti all’Atletico Madrid, secondo a quota 10. Tre successi, due pareggi e una sconfitta, nelle sei gare disputate, hanno permesso agli inglesi di strappare un pass per gli ottavi di finale di Youth League. Nella fase a eliminazione diretta, poi, si sono trovati di fronte il Genk, e dopo una gara molto equilibrata, conclusasi sull’1-1, il Liverpool ai rigori ha avuto la meglio sulla squadra belga superando il turno.

In Youth League, quest’anno, i Reds non hanno mai vinto in trasferta: 1-1 sul campo del Porto, sconfitta per 2-0 in Spagna contro l’Atletico Madrid e 1-1 proprio in Italia contro il Milan.