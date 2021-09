"Juventus Football Club comunica che Leonardo Cerri è stato sottoposto a trattamento ambulatoriale per la correzione di una aritmia cardiaca benigna. Il giocatore dovrà osservare un periodo di riposo di circa 4 settimane prima della ripresa dell’attività sportiva agonistica."Cerri ha 18 anni ed è un centravantone di quasi due metri, approdato in bianconero nell'estate 2019 dalle giovanili del Pescara. Dopo ottime prestazioni negli Allievi alla prima stagione juventina, è stato promosso in Primavera. Non possiamo che augurargli una pronta guarigione.