Matteo Anzolin, capitano della Juventus Primavera, ha parlato ai microfoni di Juventus TV:



ZAULI - "Il mister parla chiaramente, a me come agli altri. Dice e cose come stanno e questa è una cosa molto importante a questa età".



CAPITANO - "Essere il capitano della Juventus Primavera è un onore. Devo dare l’esempio, caricare la squadra, essere positivo e non abbattermi mai perché sono un riferimento per i miei compagni".



SCARAMANZIA - "Prima della partita ascolto la musica. Prima di entrare in campo dò un bacio al tatuaggio dedicato a mio nonno".



ATLETICO MADRID - "Siamo stati molto bravi, approcciando la partita in maniera perfetta. Abbiamo sofferto i primi minuti, poi le nostre qualità sono uscite e siamo stati bravi a gestire la partita e concretizzare le occasioni avute".



ATALANTA - "È stata una brutta sconfitta. Nel primo tempo abbiamo avuto occasioni in ripartenza per fare gol. La difficoltà in questo campionato sta nel dare continuità ai risultati".