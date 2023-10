Protagonista della convincente vittoria della Juventus Primavera contro la Fiorentina, Lorenzo Anghelé, ha commentato così la prestazione e il suo gol: "Abbiamo fatto una grande partita, importante non aver preso gol, ci dà unione e convinzione che possiamo toglierci soddisfazioni".



SULLA STAGIONE - "Andare a giocare in Next Gen è una grande occasione, esperienza bellissima e ti aiuta a migliorare giocare con gente che ha 10 anni in categoria. In Primavera sono il capitano e devo dare l'esempio, è una grande responsabilità. Obiettivo gol? Devo cercare di farne tanti, è il mio anno, deve esserlo, mi sono prefissato 15 gol però vediamo".