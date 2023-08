La Juve, tramite il proprio sito ufficiale, fa il punto sul lavoro della Primavera che quest'oggi è scesa in campo per un'altra amichevole contro il Chisola.Due test match in due giorni per ladi Mister. Se giovedì 3 agosto è arrivata una cinquina contro il Pinerolo, venerdì 4 i nostri ragazzi si sono imposti per 2-1 contro il. Match sospeso dopo la metà della ripresa a causa di una forte pioggia a Vinovo. C'è stato comunque tempo per vedere i gol, nella prima frazione, di, al minuto 14, e dial 45'. Poco prima della sospensione, la rete del Chisola a firma. Adesso si continua a lavorare: prossimo appuntamento in agenda fissato la prossima settimana quando si giocherà il Memorial “Mamma e Papà Cairo” il 10 e l'11 agosto: primo giorno partita con l'Inter al "Moccagatta" di Alessandria alle ore 21.00, il giorno dopo le finali.