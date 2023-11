DaNuovo test amichevole per l'Under 19, che nella mattinata del 29 novembre ha giocato la seconda giornata del torneo, appunto amichevole, "Al Abtal". Gli avversari di giornata, nella sfida giocata in Spagna (a Salou) erano i ragazzi dello Slavia Praga, attualmente ottavi nella Liga U19 in Repubblica Ceca.Test probante, vinto dai nostri avversari con un punteggio piuttosto netto: 4-1, frutto di una fiammata nel primo tempo, con reti al 13' di Belzik e due minuti dopo di Pikolon. Lo stesso giocatore dello Slavia si ripete poi al 23' e al 33' del primo tempo, che si chiude con un 4-0 per i nostri avversari. Nella ripresa la Juve riesce a mettere a segno il gol della bandiera, con Pugno al 25'. Pochi minuti prima la Juve (22') aveva già avuto una ghiotta occasione per diminuire lo svantaggio, con un calcio di rigore non trasformato da Scarpetta.JUVENTUS - SLAVIA PRAGA 1-4Torneo Al Abtal - 2ª giornataCampo "Futbol Center Salou" – Salou, SpagnaMarcatori: 13’ pt Belzik (S), 15’ pt Pikolon (S), 23’ pt Pikolon (S), 33’ pt Pikolon (S), 25’ st Pugno (J)Juventus: Zelezny (Radu 16’ st), Turco (C.) (Martinez 1’ st), Pagnucco (16’ pt Grelaud), Owusu (16’ st Gil), Scarpetta, Giorgi, Merola (16’ st Pugno), Mazur (16’ st Ngana), Biggi, Grosso, Sosna (1’ st Leone). Allenatore: Montero.Slavia Praga: Rezek, Holub, Hanzelka, Boledovi, Zamazal, Dufek, Pech, Sloncik, Hajek, Belzik, Pikolon. A disposizione: Naskos, Hefner, Obdrzalek, Lacko, Palan, Mervard, Herak. Allenatore: Titra.Terna abitrale federazione localeAmmoniti: 28’ pt Owusu (J), 40 ‘ pt Merola (J), 23’ st PikolonNote: 22’ st rigore sbagliato Scarpetta (J)Prossimo impegno:Primavera 1Centro Sportivo Vinovo, Campo “Ale & Ricky”Juventus vs. FrosinoneSabato 2 dicembre, ore 11:00