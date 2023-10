Dal sito ufficiale della Juve.Si è conclusa la prima gara del torneo amichevole, un torneo internazionale e itinerante al quale ha preso parte la Qui vi abbiamo raccontato più approfonditamente gli appuntamenti che attendono i nostri bianconeri.Qui sotto, invece, vi raccontiamo come è andato il primo di questi match, quello contro l'La gara si è giocata a Salou, località balneare sulla Costa Daurada, nella Spagna nord-orientale. Bianconeri e spagnoli si sono affrontati a viso aperto, dando vita a una sfida molto divertente che termina 2-2.La squadra di Paolo Montero ha avuto il merito di andare avanti due volte nel punteggio, segnando una rete per tempo, con(25') e(64'). Per l'Almeria i marcatori sono stati Pablo Castillo (31') e Jose Ismael (85').È stato un test altamente stimolante per entrambe le squadre. I nostri bianconeri hanno avuto la possibilità di alzare l'asticella confrontandosi con un'avversaria di un'altra nazionalità, con cultura e idee calcistiche differenti. Questo confronto si è rivelato estremamente utile e ha permesso anche ad alcuni giocatori, attualmente in forza nell'Under 17 della Juventus, di mettersi in mostra con "i più grandi".Quella contro l'Almeria è stata soltanto la prima tappa di questo torneo itinerante che vedrà la nostra Primavera affrontare i pari età dello Slavia Praga il prossimo 29 novembre 2023.Torneo "Al Abtal" - 1^ giornataJuventus-Almeria 2-2"Futbol Center Salou" - Salou (Spagna): 25’ pt Scienza (J), 31’ pt Pablo Castillo (A), 19’ st Grosso (J), 40’ st Jose Ismael (A).: Fuscaldo, Savio (C) (1’ st Leone), Giorgi, Boufandar, Scarpetta, Domanico (11’ st Montero), Firman, Crapisto, Biggi, Scienza (11’ pt Sosna), Grosso. A disposizione: Zelezny, Martinez, Ngana, Pugno. Allenatore: Paolo Montero.: Jesus, Torres, Ikker, Fuentes, Juanjo (C), Pedro, Pablo Castillo, Isra, Pol, Luken, Fernando. A disposizione: Juanmi, Abarca, Migue, Ahmed, Angel, Jose Ismaeil, Magana. Allenatore: Zeus Carmone.: terna arbitrale locale.: 22’ st Firman (J), 22’ st Iker (A), 25’ st Grosso (J), 29’ st Pedro (A).Primavera 1 - 8^ giornataJuventus Training Center - VinovoJuventus-FiorentinaSabato 28 ottobre 2023, ore 13:00