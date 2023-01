È in campo in questi minuti laPrimavera di Paoloper la gara valida per gli ottavi di Coppa Italia Primavera. Avversario il. Bianconeri rimasti in dieci per l'espulsione di Rouhi nel primo tempo. A Vinovo però c'è uno spettatore speciale per la sfida di Coppa Italia, si tratta di Andrea, presidente uscente della Juventus. Di seguito la foto.