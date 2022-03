"La Juventus è la squadra con la striscia aperta più lunga d’imbattibilità in questa Serie A TIM: 16 gare (11V, 5N). Dal 30 novembre ad oggi solamente due squadre nei maggiori cinque campionati europei non hanno perso nemmeno una volta (i bianconeri e il Siviglia, che però conta una gara in meno, 15)".



Lo riporta il sito della Lega Serie A.