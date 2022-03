Dal sito ufficiale della Juventus:



"Dal 15 ottobre in avanti la Juventus ha subito solo cinque gol in 11 partite casalinghe in Serie A e ha mantenuto la porta inviolata in sette occasioni: nel periodo nei maggiori cinque campionati europei solo Liverpool e Paris Saint-Germain (quattro gol) hanno concesso meno e nessuna squadra ha ottenuto più clean sheet".