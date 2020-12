La Juventus tornerà in campo domenica 3 gennaio per sfidare l'Udinese nella ripresa della Serie A dopo la sosta natalizia. Per la prima volta, Pirlo avrà a disposizione una settimana intera, a gruppo completo, per preparare una partita. Questo è quanto scrive Tuttosport: "Prima mancavano i giocatori. Poi sono mancati i giocatori e il tempo. C'è voluto Babbo Natale per regalarli entrambi ad Andrea Pirlo, che per la prima volta in tutta la stagione potrà allenare la Juventus per una settimana intera e avere a disposizione tutti i giocatori".