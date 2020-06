3









Com'è stato il tormentone della stagione? Ancora tutti focalizzati sul Dygualdo? Calmi: per nuovi tempi, straordinari temi. Tutti molto simili, semmai riadattati per questa versione di stagione: spezzata e poi ricomposta, quindi super ritmata. Chiamatelo ora 'Doubaldo', col cambio di posizioni interne non solo a parole: del resto, anche qui, Dybala passa da esterno a centro d'attacco.



FASE 2 - Come racconta La Gazzetta dello Sport, proprio dal Milan è partita l'idea alla base del tridente: sia nella gara di novembre dello Stadium (gran gol con dribbling incorporato di Paulo), sia nella semifinale d'andata di Coppa Italia (rigore di Cristiano), a decidere le partite sono arrivati i cavalieri più lucenti della Signora. Dando una chiara indicazione a Maurizio Sarri: no, senza i due fenomeni è difficile andare avanti. Meglio però se al loro fianco c'è la velocità e il guizzo di Douglas, che Sarri ha ritrovato molto bene alla ripresa delle sedute. Un tridente, questo, mai schierato dall'inizio dell'anno.



ATTACCARE GLI SPAZI - Un problema alla base, comunque, resta: chi occupa l'area? E' qui che subentra il lavoro dei centrocampisti, con il ritorno di Sami Khedira nella formazione iniziale che dà nuove soluzioni e un po' di respiro a Maurizio Sarri. "Non è semplice, ma quando hai attaccanti con queste qualità tecniche e fisiche, che possono fare la differenza in qualsiasi momento, il resto della squadra si deve saper adeguare ai loro movimenti, sia in fase difensiva sia offensiva. È chiaro che con questa soluzione abbiamo l’area vuota, però è una difficoltà piacevole", la spiegazione del tecnico a Sky.